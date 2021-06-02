Магнитогорск, Челябинская область, 2 июня 2021, 18:44 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области бригадира муниципального учреждения подозреваемого получение взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.
Следователи считают, что в 2020 году этот гражданин получил взятки на общую сумму 80 тыс. рублей от разных граждан, осуждённых к исправительным работам. Деньги передавались за фактическое невыполнение осуждёнными работ.
Следователи проверяют подозреваемого на предмет совершения аналогичных преступлений. Оперативное сопровождение уголовного дела ведёт полиция.