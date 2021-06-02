Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM Администрацию Кировского района Екатеринбурга возглавил Владимир Боликов, сообщается на сайте районной администрации.

Боликов долгое время занимал пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг.

До этого районом руководил Александр Лошаков. Он ушёл с поста после начала расследования его деятельности правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сменился директор парка Маяковского.

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