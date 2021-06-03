Москва, 3 июня 2021, 07:55 — REGNUM 9 июня в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».
Вопросы для обсуждения:
- Германия, Англия и Советский Союз в 1933—1941 годах и проблема начала Второй мировой войны.
- Кто вёл Гитлера к власти и как подводились итоги войны.
- Великая Отечественная война и общественное сознание в современной России.
- Апологетика японского милитаризма на примере историографии японо-советских отношений в годы Великой Отечественной войны и японо-советской войны 1945 года.
- Вторая мировая война в современной польской политике исторической памяти.
- Межвоенный период отношений России и Турции: Московский договор.
- Турция во Второй мировой войне. О чём умалчивает турецкая историография.
В дискуссии примут участие:
- Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM;
- Ариф Асалыоглу — генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества;
- Олег Айрапетов — доцент МГУ;
- Михаил Демурин — политический обозреватель ИА REGNUM;
- Анатолий Кошкин — председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM;
- Владимир Павленко — политический обозреватель ИА REGNUM;
- Станислав Стремидловский — шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM;
- Станислав Тарасов — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM.
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: г. Москва, Берсеневский переулок, д.2, стр.1 (метро Кропоткинская)
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Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.