Москва, 3 июня, 2021, 07:55 — ИА Регнум. 9 июня в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».

Пресс-центр REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Германия, Англия и Советский Союз в 1933—1941 годах и проблема начала Второй мировой войны.

Кто вёл Гитлера к власти и как подводились итоги войны.

Великая Отечественная война и общественное сознание в современной России.

Апологетика японского милитаризма на примере историографии японо-советских отношений в годы Великой Отечественной войны и японо-советской войны 1945 года.

Вторая мировая война в современной польской политике исторической памяти.

Межвоенный период отношений России и Турции: Московский договор.

Турция во Второй мировой войне. О чём умалчивает турецкая историография.

В дискуссии примут участие:

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM ;

— главный редактор Ариф Асалыоглу — генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества;

Олег Айрапетов — доцент МГУ;

— доцент МГУ; Михаил Демурин — политический обозреватель ИА REGNUM ;

— политический обозреватель Анатолий Кошкин — председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM ;

— председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ; Владимир Павленко — политический обозреватель ИА REGNUM ;

— политический обозреватель ; Станислав Стремидловский — шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM ;

— шеф-редактор Церковно-политической редакции ; Станислав Тарасов — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM .

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: г. Москва, Берсеневский переулок, д.2, стр.1 (метро Кропоткинская)

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Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.