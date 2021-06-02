Берлин, , 18:41 — REGNUM Отмена рейсов из Германии в Россию 2 июня немецкими авиавластями связана с тем, что РФ не выдала компании Lufthansa разрешения на полёты на июнь, сообщили в германском минтрансе.

Отмечается, что по этой причине трём рейсам российских авиакомпаний накануне, 1 июня, и четырём рейсам 2 июня было отказано в приёме. С Россией идут переговоры о разрешении на полёты: от Москвы Берлин ждёт разрешения для компании Lufthansa.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Lufthansa отменила рейсы Санкт-Петербург — Франкфурт — Санкт-Петербург и Москва — Франкфурт — Москва. 1 июня компания S7 сообщила, что была вынуждена отменить рейсы Москва — Берлин и Берлин — Москва.

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