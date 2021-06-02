Вашингтон, , 18:38 — REGNUM В Китае завершается разработка палубного варианта истребителя-невидимки J-20, который сделает авианосцы ВМС НОАК грозной силой, сообщает журнал The National Interest.

По утверждению издания, палубные истребители J-15 ВМС КНР заменит морской вариант китайского истребителя-невидимки J-20, который будет применяться в качестве дальнего ударного самолета.

Авторы материала отмечают, что взлёт с авианосца истребителя пятого поколения J-20 весом до 37 тонн возможен только при помощи катапульты, но сейчас у Китая нет таких устройств.

Тем не менее, в США полагают, что КНР может ввести в строй первый авианосец с катапультами к 2022 году.

После этого созданный в Китае J-20 может выпускаться в новой версии для завоевания превосходства в воздухе за пределами видимости и ударов по дальним целям тяжелыми ракетами класса «воздух-воздух».

При этом подчеркивается, что к середине 2030-х годов ВМС Китая могут по числу авианосцев сравняться с ВМС США.

Стоит отметить, что в Китае не рассматривают J-20 в роли палубного истребителя. Для авианосцев китайские конструкторы пытаются «поставить на крыло» проект истребителя J-31.

Читайте ранее в этом сюжете: Выпуск планирующей авиабомбы «Дрель» могут начать в РФ в 2023 году