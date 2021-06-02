Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В экспозицию Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме включено 50 инвестиционных проектов, часть которых уже реализуется, сообщили 2 июня в Смольном.

Gov.spb.ru Александр Беглов у стенда Петербурга на ПМЭФ-2021

Среди них флагманский проект Форума 2019 года «Кронштадт. Остров фортов», включающий уже открытый «Лагерь настоящих героев» и первую очередь музейно-исторического парка с Аллеей героев флота. В ближайшие годы в Кронштадте появится крупнейший в мире музей военно-морского флота, гостиницы, гавань для яхт и катеров.

«Проект даст мощный стимул для развития Кронштадта. Будут модернизированы инженерные сети и дорожная инфраструктура», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Среди научно-образовательных проектов, представленных на ПМЭФ-2021, — инновационный центр «Невская дельта» с технологической долиной СПбГУ, проект «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный», Инновационный центр в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» и другие.

В числе транспортных новаций представлены проект подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения через Витебскую развязку, создание парка для обслуживания 400 электробусов, строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и микрорайона Славянка, проект Газпрома по созданию сети из 25 автомобильных газозаправочных станций.

«Здесь представлен Петербург сегодняшний и Петербург будущего — умный, открытый, социальный, комфортный», — сказал губернатор, осмотревший экспозицию города на ПМЭФ-2021.