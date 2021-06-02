Минск, , 18:33 — REGNUM 2 июня на «Олимпийском стадионе» в рамках товарищеской встречи сборная Белоруссии по футболу сыграет с Азербайджаном. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы.

Бригада арбитров: Димитру Мунтян | Вадим Викол | Владислав Лифчу | Виталий Анихимовский.

Стартовые составы команд:

Белоруссия: Павлюченко — Швецов, Хадаркевич, Володько — Золотов, Быков, Яблонский, Эбонг, Печенин — Скавыш, Антилевский.

Запасные: Чичкан, Шевченко, Заяц, Гречихо, Юзепчук, Василючек, Соловей, Седько, Подстрелов, Климович, Нечаев, Шевченко.

Азербайджан: Балаев — Медведев, Гусейнов, Хагверди, Кривоцюк — Салахлы, Гараев, Махмудов, Байрамов — Горбани, Алескеров.

Запасные: Мустафаев, Исаев, Шейдаев, Байрамов, Гусейнов, Алиев, Камалов, Джафаркулиев, Нуриев, Ибраимли, Акмедзаде, Дженетов.

Последняя встреча двух этих сборных проходила 23 марта 2018 года и завершилась победой сборной Белоруссии со счетом 1:0.