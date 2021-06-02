Кемерово, , 18:26 — REGNUM В Заводском районном суде Кемерова сегодня, 2 июня, завершились прения по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Коробейников заявил о правильности выводов следствия, сообщает «Ъ-Сибирь».

СМИ уточняет, Коробейников отметил, что понимает эмоциональное состояние потерпевших, но не согласился с их претензиями, что наказаны не все «виновные».

После окончания прений судья Николай Быданцев предоставил право сказать последнее слово тем, кто не содержится под стражей, — пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину. Генин отказался от выступления, а Андрей Бурсин заявил, что все его действия соответствовали нормативно-правовым актам в области действия пожарной охраны и боевому уставу пожарной охраны.

Остальным подсудимым последнее слово предоставят на заседании 8 июня.

Напомним, всего по пожару в «Зимней вишне» суды рассматривают четыре уголовных дела, по которым в статусе обвиняемых проходят 15 человек.