2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 21:12 — REGNUM 1 июня 2021 года в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Монголии. Поездка стала для Батмунхийн Батцэцэг первым зарубежным визитом на посту министра иностранных дел. Поездка приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. ИА REGNUM представляет обзор реакции пользователи соцсетей в Монголии на визит Батмунхийн Батцэцэг в Россию.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пусть будет успешным визит нашего министра в Россию», — пишет пользователь Пүрэвдагва Эрдэнэхуяг, далее он задает вопрос на русском языке: «Когда же между нашими странами будет хотя бы баланс торговли? Очень надеюсь на этот год. Потому что между нашими странами уже 100 лет дипотношений в современной истории. Но мы же вечные соседи. Давайте жить еще дружнее».

«Господин Лавров повстречался в своем карьере с сотым по числу коллегами из дружественной Монголии. Толку мало!» — комментирует на русском языке Товшинсайхан Бат (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

«Нет ни одной новости в центральных телевидениях России о визите министра иностранных дел суверенного и соседнего государства! Видел, как показывают по ТВ России визит министра африканских маленьких стран», — пишет пользователь Д. Алтангэрэл (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Поскольку в Монголии идет предвыборная кампания, в соцсетях появились и отклики, связанные с будущей внешней политикой страны. «В дальнейшем невозможно доверять нынешним правительству и президенту, которые сотрудничают с Белоруссией, Северной Корей и Россией, где правят диктаторы», — пишет пользователь «Твиттера» Баяраа.

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг Mid.ru

Нашлись и те, кто опасаются развития двусторонних отношений.

«Россия изолирована от остального мира, как Иран. Надо быть осторожным, когда развиваем сотрудничество с Россией и Китаем», — считает пользователь «Фейсбука» Тулга.

«Надо ли назвать страну, которая не может вовремя поставить уже оплаченные вакцины, «братской»? Говорят о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. На самом же деле северный сосед игнорирует нас, что подтверждается несвоевременной поставкой вакцины», — считает Баярсайхан.

Те, кто смотрели встречу министров двух стран в прямом эфире, критиковали министра за то, что она говорила на родном языке.

«Батцэцэг же не владеет русским и английским языками. Как же она стала министром? Говорит на монгольском языке, позорище!» — пишет пользователь «Твиттера» Батдорж. С ним согласился и другой житель Монголии. «Можно ли быть министром иностранных дел, который не владеет иностранными языками», — возмущается Энигматик.

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг и глава МИД России Сергей Лавров Mid.ru

Напомним, министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг совершила рабочий визит в Россию. Поездка главы МИД началась с Бурятии, 1 июня в Москве состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической сферах, углублении гуманитарных, образовательных и научных связей.