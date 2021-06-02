Москва, , 18:24 — REGNUM Министерство обороны России намерено усиливать набранный темп развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере между Сербией и РФ, заявил 2 июня глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Москве со спикером Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичем.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество. Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях. Предполагаем расширить эту практику», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, он напомнил о недавно прошедших в Сербии совместных военных учениях.

«Думаю, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными», — заявил министр обороны России.

В свою очередь, спикер сербского парламента Ивица Дачич выразил признательность российскому народу за помощь и поддержку в тяжелые времена и поблагодарил министра обороны РФ за вклад в развитие отношений между странами.

«Я всегда подчеркиваю в Сербии, что Сергей Шойгу — это человек, который с самого начала своей политической деятельности является одним из самых больших друзей сербского народа. Доказательством тому — те времена, когда Сербии было тяжело, когда Сербию бомбили, когда велись войны на территории бывшей Югославии, когда наш народ переживал очень сложные моменты», — сказал Ивица Дачич.

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