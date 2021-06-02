Москва, , 18:21 — REGNUM Руководство московского «Динамо» продлило контракт с 22-летним польским атакующим полузащитником Себастьяном Шиманским до конца сезона 2025/26. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба клуба на своей странице в Instagram.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Себастьян Шиманьски принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Польский футболист перешел в «Динамо» 1 июля 2019 года из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.