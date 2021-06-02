Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена открыла двери для мексиканцев, только ожидающих предоставления убежища, отменив еще один иммиграционный закон бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Меморандум вошел в силу сегодня, 2 июня. Подписавший его министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил данное решение тем, что затраты на выполнение закона превышают его выгоду, а также идут вразрез с ценностями администрации Байдена.

Напомним, раньше подающие на убежище мексиканцы ожидали решения миграционного суда США находясь в Мексике. В рамках закона с января 2019 года Трамп направил около 70 тысяч мексиканцев в свою страну.

Отметим, член палаты представителей от республиканской партии США Джон Катко выступил против меморандума, указав, что он помешает отслеживать число мигрантов, находящихся в Штатах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытаются исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.