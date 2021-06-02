Киев, , 18:46 — REGNUM Санкции против газопровода «Северный поток — 2» — единственный эффективный инструмент сдерживания «российской агрессии». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с американскими сенаторами, сообщила 2 июня пресс-служба правительства Украины.

Глава правительства Украины поблагодарил американских политиков за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Шмыгаль «Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству «Северного потока — 2». Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы».

Он также предложил американским партнёрам присоединиться к разработке газовых месторождений на территории Украины.

Напомним, ранее американские политики, прибывшие в Киев, заявили, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским могут повлиять на размер военной поддержки вооружённых сил Украины со стороны США.

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