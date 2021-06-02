Киев, 2 июня 2021, 18:46 — REGNUM Санкции против газопровода «Северный поток — 2» — единственный эффективный инструмент сдерживания «российской агрессии». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с американскими сенаторами, сообщила 2 июня пресс-служба правительства Украины.
Глава правительства Украины поблагодарил американских политиков за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также предложил американским партнёрам присоединиться к разработке газовых месторождений на территории Украины.
Напомним, ранее американские политики, прибывшие в Киев, заявили, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским могут повлиять на размер военной поддержки вооружённых сил Украины со стороны США.
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