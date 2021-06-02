Калуга, 2 июня, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с президентом Американской торговой палаты в России Алексеем Родзянко. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участие в обсуждении перспектив сотрудничества приняли также вице-президент Американской торговой палаты в России Наталья Шнайдер, директор по связям с государственными органами Американской торговой палаты в России Игорь Сорокин. Со стороны Калужской области — заместители губернатора Владимир Попов и Владимир Потёмкин.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор встретился с главой Американской торговой палаты в РФ

Владислав Шапша отметил, что в числе приоритетных направлений работы регионального Правительства по-прежнему — привлечение инвесторов. «Многие иностранные компании пришли работать в наш регион. Мы создали хорошие условия, закрепили это законодательно. На сегодняшний день никто из них не передумал. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал, которые получила область, составил 112 млрд. рублей и стал самым высоким показателем за последние 5 лет. Среди новых предприятий есть те, которые реализуют инновационные проекты, в их числе и американские». Ряд из них, по словам губернатора, имеет планы по расширению своей деятельности, что приветствуется и поддерживается региональной властью.

В свою очередь Алексей Родзянко подчеркнул, что американские компании готовы инвестировать в Россию. Это показал регулярный опрос (не статистика) — инвестиции американского бизнеса в российскую экономику за прошедший год выросли почти на 4,5 млрд долларов США, а их общая сумма достигла 96,23 млрд долларов США. Подробнее обсудить развитие бизнеса в современных условиях планируется на круглом столе «Северная Америка — Россия», который состоится в рамках форума.

Владислав Шапша пригласил представителей Американской торговой палаты посетить Калужскую область, чтобы ближе познакомиться с работой наших предприятий, многовековым историко-культурным наследием региона и новыми проектами в сфере культуры.