Вильнюс, , 18:14 — REGNUM Литовские власти намерены усилить охрану своей границы с Белоруссией, привлекая группы стрелков для патрулирования и службы на заставах, сообщает 2 июня Союз стрелков Литвы.

По их утверждению, руководитель Союза стрелков Литвы полковник Альбертас Дапкус участвовал в дистанционном совещании с членами комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы (VSAT).

«Учитывая сложившуюся ситуацию на границе с Белоруссией, командующий Союзом стрелков полковник Альбертас Дапкус призывает всех братьев и сестер подготовиться к оказанию помощи пограничникам. Планируется уже в ближайшее время на литовско-белорусскую границу отправить группу стрелков, которые со своим снаряжением смогут оказать помощь в выполнении функций патрулирования, сторожа заставы и скрытные функции», — цитирует агентство Sputnik Литва сообщение стрелкового союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте обвинила белорусских пограничников в помощи нелегальным мигрантам, желающим пересечь литовскую границу.

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