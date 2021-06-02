Кемерово, , 18:12 — REGNUM В Кемеровской области за неделю с 24 по 30 мая за помощью к медикам по поводу присасывания клещей обратились 3487 человек, в том числе детей — 698. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что с начала сезона активности клещей в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились 10 840 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 2491 человек.

Были проведены исследования 5059 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита: в 169 клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 2758 клещей: в 712 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 49 — возбудитель анаплазмоза, в 68 — возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы 46 человек. Зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека».