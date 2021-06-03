Кострома, 3 июня 2021, 00:46 — REGNUM В Кадыйском районе Костромской области ураган уничтожил четыре кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель главы администрации района Алексей Демидов.
Ураганный ветер, бушевавший в области 15, 19 и 21 мая повалил деревья, растущие около захоронений. По словам чиновника, на данный момент завалы в районе убираются силами администраций сельских поселений, частных предпринимателей и местных жителей. Однако, сил и средств недостаточно чтобы оперативно справиться с ситуацией и обеспечить доступ жителей к могилам родственников. Власти муниципалитета просят волонтёров региона и политиков подключиться к решению проблемы.
Отметим, что пострадавшие кладбища в Кадыйском районе расположены рядом с деревнямиНизкусь,Екатеринкино, Гобино и селомЗавражье. Оценить, сколько надгробий и оград было повреждено из-за сильного ветра, чиновники пока не могут.
Справка:15 мая из-за урагана без света остались сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области. Ситуация с непогодой повторилась вечером 19 мая и 21 мая. Наиболее серьёзно от непогоды пострадал Кадыйский район — там сильный ветер нарушил кровли на 11 социально значимых объектах и 113 домах и повредил две котельных. Предварительно сумму ущерба, нанесённого муниципалитету, оценили в 12 миллионов рублей
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