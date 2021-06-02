Кострома, 3 июня, 2021, 00:46 — ИА Регнум. В Кадыйском районе Костромской области ураган уничтожил четыре кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель главы администрации района Алексей Демидов.

Инна Шигорина Последствия урагана

Инна Шигорина Последствия урагана

Ураганный ветер, бушевавший в области 15, 19 и 21 мая повалил деревья, растущие около захоронений. По словам чиновника, на данный момент завалы в районе убираются силами администраций сельских поселений, частных предпринимателей и местных жителей. Однако, сил и средств недостаточно чтобы оперативно справиться с ситуацией и обеспечить доступ жителей к могилам родственников. Власти муниципалитета просят волонтёров региона и политиков подключиться к решению проблемы.

«У нас практически уничтожены четыре кладбища. Из-за ураганного ветра деревья, которые там росли, падали, их выворачивало с корнем, некоторые могилы выворачивало вместе с корнями. Если в населённый пункт в этой ситуации можно загнать технику, то по кладбищу она просто не проедет. Пока уборка производится силами населения и частников. Если мы продолжим устранять последствия урагана своими силами, у нас на это уйдёт около 5 лет. Нам нужны люди с техникой — бензопилами, топорами. Обращаюсь к волонтёрским организациям Костромской области, политикам и прошу мобилизовать силы и помочь нам», — сказал Демидов.

Отметим, что пострадавшие кладбища в Кадыйском районе расположены рядом с деревнямиНизкусь,Екатеринкино, Гобино и селомЗавражье. Оценить, сколько надгробий и оград было повреждено из-за сильного ветра, чиновники пока не могут.