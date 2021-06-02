Москва, , 18:07 — REGNUM В Госдуме законопроект, распространяющий «закон Димы Яковлева» на граждан всех государств, а не только США, назвали своевременным, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Все, кто причастен к таким нарушениям против россиян, должны понимать, что за этим обязательно последуют адекватные ответные меры», — считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Правительство отмечает, что раз нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, то следует распространить возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства.

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