Новосибирск, , 18:03 — REGNUM В Новосибирске выпускников ещё четырёх школ отправили на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на руководителя оперативного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксану Василенко.

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Напомним, ранее стало известно, что в новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня — один из учеников заразился коронавирусом.

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«На карантин отправлены ученики одиннадцатых классов ещё в четырёх новосибирских школах, поэтому ЕГЭ они сейчас не сдают, — уточнила Оксана Василенко. — Однако ничего страшного нет. Все ученики будут сдавать ЕГЭ в резервные дни, например, 28 июня. Единственное, они получат аттестаты чуть позже остальных — в июле. Но это не повлияет на поступление в вуз, всё укладывается в сроки приёмной кампании».

В минобре уверяют, что эта ситуация не будет иметь каких-то отрицательных последствий для выпускников.