2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой о том, что украинская сторона введёт санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа», если её самолёты начнут летать в Крым.

Оксана Переможенко, , 21:09 — REGNUM Украина введёт санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа», если её самолёты начнут летать в Крым. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова 2 июня в комментарии информационному агентству «Укринформ».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление представителя внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Также новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua» и зрители канала «Первый независимый». Многие отметили, что в случае введения санкций будет ответ и пострадает украинская сторона. В первую очередь речь может пойти о топливе, которое поставляется из Белоруссии.

«И топливо на Украине закончится, пересядут все на брички», — написал Павел О.

«Украинская экономика еле дышит, сдали, что можно сдать, под чужое управление, каждый день жебрачим (попрошайничаем — О. П.) деньги. Но мы ещё и санкции объявляем. Наверное, я ничего не понимаю», — отметила Людмила Д.

«Украина и санкции — детишки пытаются повторять за взрослыми», — пишет Vadim BC.

«А разве не действия украинских властей привели к этим полетам в Крым?» — спрашивает Матвей К.

«На ваши санкции уже давно всем на**ать! Жаль Бацька еще надеется на многовекторность и цацкается с вашей марионеточной властью… Но скоро это пройдет, и охренеете сами от своих ссанкций…» — добавил Александр Д.

«Ну им-то Россия поможет, а нам?» — спросил Demondor.

«А если начнут летать, не будем брать дизель и бензин. Украинцы и по 70 грн/л смогут позволить», — не без сарказма отметил Владимир К.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

«Господи, почему у нас не такой президент, как Бацька, который не дал страну на изнасилование американскому рогулью», — пишет Любовь К.

«Кто от этого выиграет? По-моему, только не мы», — отметил Vaffenss.

«В Украине запретят выращивать и есть бульбу, чтоб бульбашам стыдно стало за своё поведение!» — иронизирует Alex.

«Блин, хочется провалиться от стыда за свою страну», — отреагировала Юлиана.

«Больше санкций, хороших и разных», — шутит Евгений.

«Украина решила перейти на тягловых животных окончательно?» — задался вопросом Герман.

«Скоро Украина завалится под грузом собственных санкций», — отметил Влад П.

«Так санкции это ж палка о двух концах, и кому будет больше после этой палки, это ещё вопрос…» — добавила Валентина А.

Самолет авиакомпании «Белавиа» в аэропорту Минска. (сс) Vasyatka1

«Чем может убогая Украина навредить своим братьям-белорусам?» — подытожил Валерий Михайлович.

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Напомним, ранее авиационные власти Белоруссии рекомендовали иностранным авиаперевозчикам не использовать для полётов воздушное пространство Украины.