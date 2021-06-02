Мегион, Югра, , 18:00 — REGNUM В Югре осуждён мужчина, который после наезда на полицейского более километра протащил его на капоте автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что ночью 2 апреля 2021 года 31-летний житель Мегиона, ранее лишённый прав на управление автомобилем, ехал за рулём Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции потребовал его остановиться. Тогда водитель увеличил скорость и наехал на правоохранителя. Чтобы не упасть под колёса, сотрудник ГИБДД ухватился за детали на капоте автомобиля. Нарушитель не остановился, а продолжил движение на большой скорости. Когда он остановился, то пытался сбежать.

Нарушитель осуждён за применение насилия в отношении представителя власти и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения на 3,5 года лишения свободы условно.