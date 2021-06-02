Вашингтон, , 19:28 — REGNUM ВМС США нарастили группировку новых боевых кораблей в Тихом океане для противостояния российским корветам, сообщает National Interest со ссылкой на отчет Военно-морских сил.

Отмечается, что на данный момент Штаты амбициозно занимаются строительством новых боевых кораблей. Такой работы, отмечает издание, не было с 1990-х годов.

Также добавляется, что решение ускорить темпы производства американских кораблей может свидетельствовать о сильной обеспокоенности Вашингтона в вопросах противодействия российскому флоту.

Напомним, 30 ноября ряд американских изданий опубликовало мнение, согласно которому эсминец ВМС США «Джон Маккейн» превосходит российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», с которым он встретился во время инцидента 24 ноября у берегов РФ.