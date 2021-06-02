Минск, , 17:53 — REGNUM Группу из 12 человек в белорусском городе Жабинка (Брестская область) выявили и задержали сотрудники МВД Белоруссии. «Во время обысков у задержанных обнаружена незарегистрированная и фанатская символика (атрибутика), пневматическая винтовка, два газовых пистолета, электрошокер, лента из гвоздей и проволоки, квадрокоптер, а также форма МЧС и МВД», — проинформировало министерство.

«На прошлой неделе оперативники брестского облуправления ГУБОПиК установили группу протестующих в возрасте от 17 до 46 лет. Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовным делам за публичное оскорбление президента Беларуси и надругательство над государственным флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции», — сказано в официальном сообщении.

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Отмечено, что «деструктивная деятельность» оппозиционеров может быть явлена в начертании символов и призывов, направленных на свержение бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко. Задержанные «проверяются на причастность к вандализму и хулиганству в Жабинковском районе — порче фасадов зданий и сооружений, камер видеонаблюдения и поджогу торговых павильонов».Читайте также на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020