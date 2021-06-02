Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Петербурге разработали и утвердили новую сеть маршрутов общественного транспорта, которая будет запущена 15 июля 2022 года, с началом транспортной реформы, отложенной в 2020 году в связи с пандемией.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

«Все популярные у петербуржцев маршруты останутся и будут усилены. Исчезнет излишнее дублирование маршрутов со схожими трассами, при этом все транспортные связи сохранятся и даже появятся новые», — заверяют обеспокоенных горожан в городском комитете по транспорту.

Как сообщили 2 июня в Смольном, с 15 июля 2022 года петербуржцев будут обслуживать 459 автобусных маршрутов, из которых 110 «социальных» маршрутов обеспечит ГУП «Пассажиравтотранс», а 349 «социальных» маршрутов выставят на конкурс, в том числе 254 ныне действующих маршрута и 95 новых.

Закрыты будут 238 ныне действующих автобусных маршрутов, в том числе 222 «коммерческих» маршрута. Все действующие маршруты электротранспорта — 47 троллейбусных и 43 трамвайных — продолжат свою работу. Как обещают в комтрансе, вместо тесных «маршруток» появятся дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы.

Как сообщалось ранее, за 70 рабочих дней до старта реформы производители поставят в Петербург 2801 автобус, из которых: 1742 единицы — автобусы большого класса (не менее 80 мест); 1052 единицы — автобусы среднего класса (не менее 49 мест); семь единиц — автобусы малого класса (не менее 19 мест).

Всего в 2022 году более 2900 новых транспортных средств выйдут на городские и пригородные маршруты. С 2023 года начнется обновление и городского электротранспорта — трамваев и троллейбусов.