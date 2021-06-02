Ханты-Мансийский район, Югра, , 17:46 — REGNUM На Югре глава сельского поселения Кедровый осуждён за незаконный вылов стерляди и осетра. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что чиновник в мае 2020 года, находясь в протоке Восход реки Обь Ханты-Мансийского района на моторной лодке с использованием рыболовной сети совершил незаконный лов 23 особей стерляди и трёх особей сибирского осетра, занесённого в Красную книгу РФ. Таким образом он нанёс ущерб на сумму более 225 тыс. руб.

Суд назначил чиновнику наказание в виде обязательных работ на срок 480 часов. Моторная лодка изъята вместе с навесным мотором.