Брянск, , 17:47 — REGNUM В получении взятки в крупном размере подозревается старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску. Полицейский получил от коммерсанта 500 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следователей, оперуполномоченный намеревался «закрыть» глаза на налоговые правонарушения одной коммерческой организации. Вечером 27 мая 2021 года полицейский у АЗС по предварительной договорённости получил от генерального директора фирмы 500 тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.