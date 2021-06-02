Ялта, Крым, , 17:42 — REGNUM Строительство новой многоэтажки ведется на границе с Форосским парком в Ялте. Об этом на своей странице в соцсети написала глава администрации города-курорта Янина Павленко.

«Сегодня пошли сигналы о стройке многоэтажки в Форосе на границе с парком. Мунконтроль оперативно направлен на место», — написала Павленко.

Она также сообщила, что 1 июня вместе с жителями Фороса проверила территорию Форосского парка — там на четыре месяца, как и во всей Ялте, должны быть заморожены строительные работы, территорию парка требовалось привести в порядок и открыть для посетителей.

«К огромному сожалению, застройщик сделал не все. Особенно огорчил забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям. Обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию», — написала Павленко.

Она также предупредила застройщиков, которые нарушат постановление администрации о прекращении работ, о серьёзных штрафах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года разразился скандал из-за строительных работ, которые ведутся на территории 200-летнего Форосского парка — там строится детский лагерь. Власти Крыма изначально вообще не хотели замечать ситуацию в парке. И даже после встречи с жителями власти Крыма продолжали настаивать, что строительство ведётся законно. На сторону фороссцев встала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая направила обращение в Генпрокуратуру, в результате в марте было возбуждено уголовное дело о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.

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