Москва, , 17:40 — REGNUM Законопроект, позволяющий вводить меры санкционного характера в отношении граждан иностранных государств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Сейчас можно вводить персональные санкции в отношении граждан США. Правительство отмечает, что раз нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, то следует распространить возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства.

Им может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, возможен арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Предусмотрено и приостановление деятельности на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации, подчеркнули в правительстве.