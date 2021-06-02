Вашингтон, , 19:29 — REGNUM В США за сексуальные домогательства на шесть месяцев отстранили тренера по фигурному катанию Росса Майнера, сообщает американская некоммерческая организация SafeSport, расследующая случаи домогательств в отношении спортсменов.

Тридцатилетнему тренеру запретили участвовать во всех программах, организованных Олимпийским и Паралимпийским комитетом США.

Организация не уточняет подробности инцидента и не называет никаких имен.

Напомним, Майнер выступал в одиночном катании и взял бронзу на чемпионате четырех континентов в 2012 году, а также был двукратным серебряным призером чемпионата США в 2013 и 2018 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, американский фигуристДжон Кафлин в январе 2019 года покончил жизнь самоубийством после того, как его отстранили от спортивной деятельности, заподозрив в грубом обращении с другими спортсменами.