Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM В Нижегородской области насчитывается 1 млн 25,7 тысячи пенсионеров. Люди пенсионного возраста составляют около трети от общего число жителей региона. Такие данные приводит Нижегородстат.

При этом продолжают работать после выхода на пенсию 210,1 тысяч нижегородцев, то есть каждый пятый пенсионер. Средний размер пенсии в Нижегородской области сейчас составляет 15 589 рублей.

За исключением Нижнего Новгорода, самый высокий средний показатель пенсионного пособия установлен в Кстовском районе — 16 131 рубль, а самый низкий зафиксирован в Варнавинском районе — 13 191 рубль.