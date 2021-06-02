Москва, 2 июня 2021, 17:38 — REGNUM При бесплатной газификации важно не допустить волокиты, считаетпредседатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина.
По ее словам, люди рассчитывают, что подведение газа к участкам россиян произойдет уже в скором времени, отметила победитель предварительного голосования «Единой России» в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия», участниками и победителями предварительного голосования.
Принятый закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков жителей — большое и долгожданное событие для страны, отметила Юлия Оглоблина в ходе видеоконференции.
Владимир Путин назвал вопрос газификации крайне важным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу Госдума приняла 1 июня, а 2 июня его одобрил Совет Федерации. Ко второму чтению в документ был внесен ряд изменений. Их авторами стали председатели обеих палат парламента. Поправки направлены на решение задачи, поставленной Президентом в Послании Федеральному Собранию. Закон позволит догазифицировать до двух миллионов домовладений по всей стране.
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