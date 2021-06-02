Москва, , 17:38 — REGNUM При бесплатной газификации важно не допустить волокиты, считаетпредседатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина.

По ее словам, люди рассчитывают, что подведение газа к участкам россиян произойдет уже в скором времени, отметила победитель предварительного голосования «Единой России» в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия», участниками и победителями предварительного голосования.

Принятый закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков жителей — большое и долгожданное событие для страны, отметила Юлия Оглоблина в ходе видеоконференции.

«Однако у людей все еще остаются опасения», — подчеркнула она.

«Это очень радостное событие для всех территорий. У нас с этим в республике неплохо, уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин назвал вопрос газификации крайне важным.

«Любой вопрос, перед тем, как его вынести на публичное обсуждение — а тем более, пообещать что-то людям, — нужно как следует прорабатывать, посмотреть на ресурсы, на возможности исполнить те обещания, которые формулирует та или иная политическая сила. И если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться все правил в качестве депутата Госдумы», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу Госдума приняла 1 июня, а 2 июня его одобрил Совет Федерации. Ко второму чтению в документ был внесен ряд изменений. Их авторами стали председатели обеих палат парламента. Поправки направлены на решение задачи, поставленной Президентом в Послании Федеральному Собранию. Закон позволит догазифицировать до двух миллионов домовладений по всей стране.

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