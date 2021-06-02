Бишкек, , 17:37 — REGNUM Возле Дома правительства Киргизии сегодня, 2 июня, прошел митинг сторонников президента сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды, пропавшего в Бишкеке два дня назад при загадочных обстоятельствах.

Участие в акции приняли порядка 200 человек. Они требуют, чтобы правоохранительные органы активнее искали руководителя «Сапата», которого, предположительно, похитили спецслужбы Турции или местные бандиты.

Аналогичный митинг, в котором участвовали около 100 человек — педагогов и родителей учеников киргизско-турецких лицеев, состоялся возле здания посольства Турции.

Никто из турецких дипломатов на переговоры к митингующим не вышел.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня 2021 года. Вечером он выехал из дома на своем внедорожнике, а на следующий день его автомобиль нашли брошенным в столице Киргизии. Двери машины были открыты, а находившиеся в салоне ценные вещи оказались нетронуты.

По одной из версий, президента сети лицеев «Сапат» могли выкрасть спецслужбы Турции, по другой — его похитили члены ОПГ для последующего получения выкупа.

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