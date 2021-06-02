Подгорица, , 17:35 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович 2 июня отправился в Россию на Международный экономический форум (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

«Пандемия COVID-19 затронула страны по всему миру и серьезно ограничила международные связи, и жизненно важно, чтобы совместные действия привели к выздоровлению. Признавая тот факт, что на граждан Российской Федерации в 2019 году приходилась треть туристического потока в Черногории с примерно 400 тысячами прибывших, минэкономразвития признало важность участия в форуме «, — говорится в заявлении министерства.

Это, как добавляется, также первое участие черногорской делегации в форуме, но также и первый визит кого-либо из официальных лиц Черногории в Россию с 2010 года.