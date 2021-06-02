Лондон, , 17:35 — REGNUM Агент 31-летнего нападающего лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг возможность перехода его клиента в московский «Спартак». Ранее на сайте Westhamfans.org сообщалось, что руководство «Вест Хэма» планирует включить Ярмоленко в сделку по трансферу опорного полузащитника «Спартака» Алекса Крала, чтобы снизить сумму трансфера до восьми миллионов евро.

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — приводит слова Шаблия zbirna.com.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился лишь одной результативное передачей. Единственный свой мяч украинский нападающий забил в Кубке Англии 23 января в матче с «Донкастер Роверс».

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» 11 июля 2018 года из дортмундской «Боруссии». «Молотобойцы» отдали за футболиста 20 миллионов евро.