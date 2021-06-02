Подгорица, , 17:31 — REGNUM К концу марта 2021 банки Черногории одобрили кредитов на общую сумму 3,26 млрд евро, что на 2,3% больше на месячном уровне,

По данным Центрального банка (CBCG), к концу марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено на 3,3 процента больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец марта было несколько выше, чем за аналогичный период прошлого года и составило 0,94.

По кредитам наиболее востребованы банки со стороны нефинансового сектора и населения — 77,5 процента.

Общий объем депозитов в марте вырос на 1,2 процента до 3,46 миллиарда евро по сравнению с февралем 2021 года.