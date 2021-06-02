Новосибирск, , 17:30 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении посредника во взяточничестве бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Для получения положительного решения последний сообщил через посредника, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации 200 тысяч рублей. После перечисления средств, чиновник подписал разрешения.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города продолжается. Он обвиняется в «получении взятки в крупном размере».