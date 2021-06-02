Киев, , 17:28 — REGNUM Новым главным государственным санитарным врачом Украины назначен Игорь Кузин.

Соответствующее решение правительство страны утвердило сегодня, 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее, с 2017 года, Кузин занимал различные руководящие должности в Центре общественного здоровья.

Напомним, что ранее главным санитарным врачом Украины был Виктор Ляшко, которого в мае Рада назначила на пост министра здравоохранения. Ляшко изначально говорил, что будет предлагать правительству назначить на вакантную должность именно Кузина, с которым он много работал ранее.

Комментариев по итогам этого назначения пока не последовало.