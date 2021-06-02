Тверь, 2 июня, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Тверской области на финансирование новых мер поддержки леспрома направят около 189 млн рублей. Порядок предоставления субсидий для инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины утверждён на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе правительства области. О введении поддержки глава региона сообщил на совещании по развитию деревообрабатывающей промышленности с руководителями предприятий ЛПК в Пено в апреле 2021 года. Решения о поддержке этой отрасли на федеральном уровне также уже принят — так, по поручению президента РФ с 1 января 2022 года вводится полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Регион должен действовать в нескольких направлениях. Нужно переводить деревообрабатывающую промышленность на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

С 2021 года компаниям лесопромышленного комплекса будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины. Средства могут быть предоставлены на строительство новых зданий и сооружений, проведение коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Основными условиями для получения субсидий станет привлечение заемных средств не менее 200 млн рублей, отсутствие задолженностей, ежеквартальное предоставление субсидий. Субсидии на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов будут предоставляться, как планируется, исходя из ключевой ставки Центрального банка России на момент заключения соглашения. При этом условия предоставления субсидий могут варьироваться в зависимости от срока возмещения и объема кредита.