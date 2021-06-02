Рязань, 2 июня 2021, 17:30 — REGNUM Соглашение о содействии развитию межрегионального сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов подписали губернаторы Калужской и Рязанской областей Владислав Шапша и Николай Любимов 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Рязанские производители начнут поставлять свою продукцию на предприятия калужского автокластера, сообщает пресс-служба рязанского правительства.
Документ заключён в развитие Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было подписано главами областей в мае 2017 года. Регионы планируют создавать новые современные производства и совместно реализовывать инвестиционные проекты.
В Рязанской области работает более 10 предприятий отрасли производства автокомпонентов. Также продолжится взаимодействие регионов в социальной и культурной сфере, развитии общих туристических маршрутов, выпуске предприятиями оборонного комплекса продукции гражданского назначения.