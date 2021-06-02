Рязань, , 17:30 — REGNUM Соглашение о содействии развитию межрегионального сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов подписали губернаторы Калужской и Рязанской областей Владислав Шапша и Николай Любимов 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Рязанские производители начнут поставлять свою продукцию на предприятия калужского автокластера, сообщает пресс-служба рязанского правительства.

Документ заключён в развитие Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было подписано главами областей в мае 2017 года. Регионы планируют создавать новые современные производства и совместно реализовывать инвестиционные проекты.

«Рязанские предприятия готовы расширять деловые контакты. Соглашение, которое мы подписали на ПМЭФ-2021, конкретизирует эту деятельность, позволит им работать со значительно большим успехом и эффективностью. Это очень важный шаг, который мы сделали по предложению наших предприятий совместно с Калужским регионом. Теперь все рычаги для дальнейшей деятельности в этом направлении есть», — отметил Николай Любимов.

«Сегодня мы договорились о том, чтобы углубить цепочки кооперации в нашем автокластере. Рязанские предприятия успешно производят автокомпоненты в разных направлениях, в том числе аккумуляторы, интерьерные материалы, и Калужской области, где выпускается 12% всех автомобилей в стране, очень полезно и выгодно взаимодействовать в плане локализации и выстраивания экономической связи с Рязанским регионом», — подчеркнул Владислав Шапша.

В Рязанской области работает более 10 предприятий отрасли производства автокомпонентов. Также продолжится взаимодействие регионов в социальной и культурной сфере, развитии общих туристических маршрутов, выпуске предприятиями оборонного комплекса продукции гражданского назначения.