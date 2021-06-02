Смоленск, 2 июня, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Смоленске соцсети обсуждают дикий случай — мужчина, который, по данным местных СМИ, уже проходил принудительное лечение, напал на девушку и избил её до полусмерти.

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

Инцидент произошёл вечером на улице Нормандия-Неман возле дома № 7. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовано и широко обсуждается в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина беспричинно бьёт проходившую мимо молодую женщину кулаком в лицо, сбивая с ног, и проходит мимо. Затем возвращается, поднимает жертву с асфальта, оттаскивает с дороги и продолжает избиение — уже ногами. Девушка без сознания пролежала на улице до следующего утра, где ее обнаружили прохожие. Сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии. По данным местных СМИ, известно, что мужчина в 2008 году напал на женщину, тогда его отправили на принудительное лечение. В соцсетях жители также утверждают, что мужчина известен — и жителям, и полиции.

В смоленских пабликах история вызвала широкий резонанс .

«Как бить слабых, так все здоровые, а как сидеть, так были не в себе, заболевшие!!! Умалишенные!!!» — возмущён Сергей К.

«На мужчин, равных себе, такие почему-то не нападают!!! Легче же избить ногами женщину, которая не сможет даже сопротивляться», — написала Наталья С.

«Почему вообще должны на мужчин нападать и женщин?» — возмутился Вадим О.

В обсуждении прозвучали и призывы к «суду людскому», однако пользователи напомнили об уголовной ответственности.

«Теперь его делом займутся полицейские, а за самосуд можно сесть», — написал Дмитрий М.

«Почему не пишут про версию бойфренда? Больше на это похоже, чем на психа», — уверен Евгений А.

«Я вот тоже думаю, с чего сразу взяли такие версии, что это именно тот дурачок, скорее всего, это бытовуха», — согласился Андрей Х.

«В начале видео он шел ей навстречу как незнакомец, а не как бойфренд», — возразил Anton M.

«Голова практически закрыта от камер. Поэтому и предложил такую версию. Да плюс удары целенаправленные», — спорит Евгений А.

Скриншот с веб-камеры, на которой запечатлено избиение неадекватным мужчиной девушки

Пользователи предположили, что девушке в таком случае помог бы перцовый баллончик.

«Только он ее знатно дезориентировал, после такого удара она потерялась и уже о баллончике вряд ли бы вспомнила, но вы определенно правы, носить все же его надо», — уверена Алиса Л.

«После такого удара обычная женщина будет лежать на земле и не понимать, что происходит. Сотрясение мозга, звон в ушах, полная дезориентация, судя по видео, сильный удар затылком об асфальт. Если бы она была в состоянии здраво мыслить, то в первую очередь попыталась бы убежать, чего мы не видим. Ей было уже не до баллончика. Если бы вы когда-нибудь получали бы такой сильный удар, то знали бы, в каком состоянии находилась женщина, лёжа на асфальте. Для неподготовленного человека хватит одного такого удара, чтобы он уже ничего не смог ответить. И вам бы хватило. И перцовка вам бы не помогла», — считает Иван П.

«Хоть бы написали пока о состоянии девушки. А то ему внимания вон сколько, а про жертву тишина», — написала Танита Ш.

Пользователи желают девушке здоровья и переживают за неё.

«Таких не надо выпускать с психбольницы», — считает Денис С.

«Хочется посмотреть на заключение врачей, которые его после первых разов выписывали и отпускали. Пусть посмотрят родственникам девушки в глаза!» — написал Артур П.

«Неужели никто не слышал, как она кричала?» — удивляется одна из участниц обсуждения.

«Это просто дикий ужас, товарищи. Ногами, в лицо такой удар, я просто в ужасе. Страшно ходить по улицам города. Бедная девушка», — пишет Юлия Д.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

«Разве «принудительное лечение» не подразумевает выпускать таких кадров только после признания его неопасным для общества? Причём сделанное не со слов психа», — спрашивает Владислав Л.

«Спишут на болезнь, и всё. А девушка изуродована», — считает Наташа К.

«А за окнами сотня людей спит или смотрит тихонько…» — написала Карина К.

«Этого человека в полиции знают. Он признан невменяемым. Его закрывали уже в дурке, потом отпустили. Он взялся за старое. Вроде опять закрыли его», — считает Слава В.

«Он разве человек?» — написал Алексей Т.