2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 21:08 — REGNUM Бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет оборонного госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщила 2 июня пресс-служба концерна.

Тимофей Милованов Kmu.gov.ua

Новость обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». У многих комментирующих Милованов ассоциируется с его выражением двухлетней давности, когда он сказал, что не скрывает, что он — «дебил».

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«Других дебилов у нас для вас нет», — написала Людмила.

«Усё! Враги дрожат и скупают памперсы!» — иронизирует Владимир П.

«Кто-то может внятно объяснить… [зачем] эти набсоветы нужны Украине, нашему бюджету, экономике?» — поинтересовался Vadim.

«Ну да. У нас скучных людей не любят. У нас не любили скучного Азарова, который всё скучно рассказывал, вставляя цифры. Зато на Яценюка с лозунгами про Европу, сразу многие повелись», — отметил Константин П.

«Мда… И где взять цензурные слова, чтобы прокомментировать?» — спросила Анна М.

«Накрылась оборонка, вслед за УЗ («Укрзализныцей». — М. Р.). Да и правильно, нет государства — нет проблемы. Работайте», — отреагировала Татьяна Т.

«Как ни ворочай эту бочку с го*ном, малина не всплывёт», — отметил Владимир Васильевич.

«Лучше всех наглядал (наблюдал. — М. Р.) ОБХСС в СССР. Высшая мера — расстрел. А конфискация была и у членов семьи. Итог — воровали гораздо меньше…» — написал Петр К.

Тимофей Милованов Kmu.gov.ua

«У меня товарищ один на идиота не похож, на конченого — тоже, доказывает, что Сорос — большой любитель и спонсор Украины! Подскажите, как объяснить человеку, что это зло? Или, может, я дебил», — пишет Aleksandr.

«Никак. Это не лечится… Как и любители майдана… Есть такая категория людей, у них эмоции перевешивают», — ответил Петр К. на реплику Aleksandrа.

«Может, президент специально их берет, чтоб умнее на их фоне казаться?» — спросила Алла Сергіївна.

«Если бы выбрали осла… Мы бы и не заметили…» — отреагировал Igor K.

«Страна наблюдательных советчиков», — пишет Вячеслав С.

«Я вот всё время думаю, где мы так накосячили в прошлой жизни?» — задается вопросом Марина.

«Надо же ему где-то харчеваться», — иронизирует R Ro.

«Где-то дана чёткая команда развалить Укроборонпром», — пишет Crazer.

«Главное, понравиться американскому хозяину, а за нашими холуями дело не станет. Утвердят, как прикажут», — написал Валерий П.

«При Порошенко было не сладко, при Зеленском не смешно», — добавил Вадим.

«Теперь за «Укроборонпром» можно спать спокойно. Теперь он точно в руках запада, значит, развития не будет. Тимофей — мой друг, но истина дороже! Слуги американского народа. «Хай їм грець (аналог выражения «будь он неладен». — М. Р.)», — отреагировал в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

«В стране, которой управляет комик, государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой дебил», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Считаю, что в связи с назначением главой набсовета «Укроборонпрома» Милованову необходимо присвоить звание маршала. И переименовать улицы Маршала Малиновского в улицы Маршала Милованова», — иронизирует в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

«Милованов — новый глава наблюдательного совета «Укроборонпрома». Какая же короткая «скамейка запасных» у Зеленского. Прям круговорот грантоедов во власти: хоть увольняй их, но назначать можно только их», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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