Москва, , 17:25 — REGNUM В честь Всемирного дня велосипедиста 3 июня в Москве продлят время бесплатного велопроката. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этот день бесплатное время поездок на велопрокате будет увеличено с 30 минут до одного часа. При этом заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что популярность велосипедов в столице растет с каждым годом.

«Только за май в городе совершили более 805 тыс. поездок. При этом с момента открытия этого сезона велопроекта пользователи совершили поездки свыше 1,4 млн раз. Во Всемирный день велосипедиста любой желающий сможет с 08:00 до 23:00 взять велосипед в аренду бесплатно на целый час», — сказал вице-мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве появились новые велосипедные полосы