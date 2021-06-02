Техас, США, , 19:37 — REGNUM С приходом администрации президента США Джо Байдена, которая начала снисходительно относиться к нелегальной иммиграции в Штаты, на американо-мексиканской границе участились случаи с брошенными детьми. Последний инцидент произошел 2 июня, когда иммиграционная служба нашла на границе около стены пятилетнего ребенка, плачущего и зовущего своих родителей, сообщает Fox News.

Издание отмечает, что данный инцидент поистине является душераздирающим. На видео с камер, предоставленном иммиграционной службой, видно, как ребенок с плюшевым мишкой в руках плачет и зовет тех, кто бросил его у стены. При этом на улице ночь.

«Кто может посмотреть это видео и сказать, что на нашей границе нет громадной проблемы? И почему у нас проблема? Потому что они (администрация Байдена) говорят, что если ты ребенок, то тебе можно остаться, если ты придешь», — указал репортер телеканала и добавил, что «такая позиция правительства дает зеленый цвет каждой семье в Латинской Америке и также, по секрету, даже таким дальним странам, как Румыния, чтобы прийти и бросить своих детей в США».

Отметим, что данная проблема вызывает споры среди граждан, разделяя их на два лагеря. Одни жалеют детей и обвиняют в расизме всех, кто возмущается ситуацией, а другие волнуются, что такой наплыв мигрантов быстро исчерпает ресурсы страны, а также что нелегальные дети-мигранты «крадут будущее американских детей и легальных мигрантов».

Напомним, конфиденциальная информация, добытая Associated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за последние два месяца. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миграционный кризис в США выгоден администрации Байдена, которая видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.