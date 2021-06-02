Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Налоговое решение вопроса с прибылью металлургических компаний — самое простое, но они вправе предложить свои варианты, сообщил 2 июня журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В кулуарах ПМЭФ-2021 чиновник, комментируя инициативу, согласно которой российские металлургические компании должны внести в бюджет 100 млрд рублей в связи со сверхприбылью в «коронавирусный год», Белоусов сказал:

«В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу. Я готов здесь участвовать, поддерживать».

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