Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 17:27 — REGNUM Налоговое решение вопроса с прибылью металлургических компаний — самое простое, но они вправе предложить свои варианты, сообщил 2 июня журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
В кулуарах ПМЭФ-2021 чиновник, комментируя инициативу, согласно которой российские металлургические компании должны внести в бюджет 100 млрд рублей в связи со сверхприбылью в «коронавирусный год», Белоусов сказал:
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