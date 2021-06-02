Бишкек, , 17:20 — REGNUM Задержание госкомитетом нацбезопасности депутатов парламента Киргизии Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова является незаконным, поскольку противоречит нормам конституции республики. Об этом заявили их коллеги на заседании законодательного собрания сегодня, 2 июня.

По словам депутата Дастана Бекешева, Основной закон страны разрешает привлекать парламентариев к ответственности только в том случае, если законодательное собрание даст на это свое согласие.

«Исключением является только ситуация, когда депутата поймали с поличным — в этом случае согласие парламента не требуется», — отметил он и поинтересовался у спикера, поступал ли соответствующий запрос от генеральной прокуратуры.

В свою очередь депутат Тазабек Икрамов потребовал привлечь к ответственности представителей госорганов, причастных к задержанию парламентариев.

«Правоохранительные органы, которые задержали депутатов, и судьи, принявшие решение об их аресте, нарушили закон и должны понести за это ответственность», — резюмировал он.

По итогам обсуждения темы задержания депутатов спикер Талант Мамытов дал аппарату парламента Киргизии протокольное поручение разобраться с этим вопросом.

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