Москва, , 17:19 — REGNUM 2 июня пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС) обнародовала окончательный состав сборной России на Чемпионат Европы 2020. В окончательную заявку попали все вызванные ранее игроки, за исключением Андрея Лунева из «Зенита», Романа Евгеньева и Арсена Захаряна из «Динамо» и Ильи Самошникова из «Рубина».

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба — «Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Денис Черышев («Валенсия»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Антон Заболотный («Сочи»).

5 июня сборная России сыграет со сборной Болгарии в рамках товарищеской встречи.

Соперниками России по группе на Чемпионате Европы 2020 станут сборные Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).