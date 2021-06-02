Белгород, , 17:45 — REGNUM Устойчивый транзитный канал поставок наркотического средства и распространения его в регионах ЦФО перекрыт сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Оксана Ищенко. За попытку сбыть крупную партию запрещённых веществ осуждена жительница Иркутской области.

Женщина причастна не только к незаконному поступлению в регион синтетических наркотических средств, но и к их сбыту в другие субъекты РФ. Она собиралась направить шесть килограммов наркотиков в Ханты-Мансийск. В ходе следствия её вина была полностью доказана.

Апелляционным решением Белгородского областного суда приговор Яковлевского районного суда Белгородской области оставлен без изменения, виновной назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.