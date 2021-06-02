Бишкек, 2 июня 2021, 17:11 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии сегодня, 2 июня, вынес решение по вопросу об избрании меры пресечения бывшему премьер-министру Омурбеку Бабанову, задержанному по подозрению в коррупции.
Судья Чынгызбек Бердимуратов постановил поместить экс-главу правительства под стражу и поместить на два месяца в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности республики.
ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2021 года киргизские спецслужбы вызвали бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова на допрос по делу «Кумтора». После допроса экс-чиновника задержали.
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